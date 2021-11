Si avvicina a 300 il numero dei nuovi positivi in Puglia

Sfiora quota 300 il numero dei casi registrati oggi secondo il bollettino diffuso dalla Regione. Sui 22.390 tamponi sono 293 i nuovi contagi, pari all’1,3 percento. Per l’esattezza i nuovi casi si dividono tra la provincia di Bari, 75, la Bat, 8, la provincia di brindisi che ne riporta 26, quella di Foggia, 50 casi, la provincia di Lecce 30 e il tarantino che ne registra 103. Altri 2 casi sono in via di definizione per la provincia di residenza. I decessi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore sono 3, mentre scende a 3.497 il numero degli attualmente positivi (-34 rispetto a ieri). Rimane stabile il numero dei ricoverati in ospedale, 151 (-1) nei reparti di medicina generale, 20 (+1) in terapia intensiva. Sale consistentemente il numero dei guariti in una sola giornata, che sono 324. Dato che ritorna a essere più alto rispetto ai nuovi contagi.