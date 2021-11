Quasi 2milioni di dosi di vaccino somministrate tra Bari e provincia

L’adesione alla campagna vaccinale nella provincia di Bari è pressoché totale. Lo fa sapere la Asl Bari che conferma di come si sia vicini a una copertura di comunità senza precedenti. Nel solo capoluogo pugliese il 90 percento dei cittadini residenti over 12 ha completato il ciclo e il numero delle somministrazioni tra prime e seconde dosi, ma adesso anche con le terze dosi, sfiora i 2milioni di inoculazioni. La città di Giovinazzo è perfettamente in linea con la media provinciale, anzi può cantare qualche punto percentuale in più. «E’ un risultato straordinario – è il commento del direttore generale della ASL Antonio Sanguedolce, difficile da raggiungere in città così grandi come Bari. I cittadini hanno dato ulteriore prova di estrema fiducia nella vaccinazione che resta l’unica arma efficace capace di proteggere dal Covid». L’attività vaccinale non si ferma. Continua senza sosta per assicurare anche le terze dosi di vaccino. Per questo il Dipartimento di prevenzione ha aggiornato il calendario degli hub per il mese di novembre. L’hub molfettese del PalaCozzoli, quello più di riferimento per i giovinazzesi, sarà aperto tutti i martedì dalle 9 alle 13 e i giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.