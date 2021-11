Prorogati al 18 novembre le scadenze per la partecipazione al progetto «Educare»

Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione al progetto «Educare – Lotta alla povertà educativa». Lo comunica il Comune di Giovinazzo, ente promotore del progetto, che ha fissato la nuova scadenza per le ore 12 del 18 novembre. Dieci giorni in più rispetto alla data di scadenza precedente per la presentazione delle domande di ammissione, per consentire al maggior numero possibile di giovani al di sotto dei 18 anni di età, di potersi iscrivere gratuitamente alle attività di yoga, psicomotricità, sport, musica, canto, danza e musical. Tutti i percorsi educativi vedono il coinvolgimento di educatori esperti e delle associazioni e cooperative presenti sul territorio giovinazzese. Le nuove scadenze per la partecipazione al bando sono pubblicate sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo internet www.giovinazzo.ba.it