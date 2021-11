Sale ancora il numero dei positivi al Covid

Il dato negativo è quello del dato sugli attualmente positivi, che è in continua crescita. Il loro numero è arrivato a 3.531 (+ 39 rispetto a ieri), con altri 241 casi rilevati dai 22.230 tamponi. Pari a poco più dell’1 percento dei test somministrati. Percentuale questa che rimane stabile da diversi giorni con lievissime fluttuazioni in più o in meno. I nuovi contagi riportati sono 42 nella provincia di Bari, 19 nella Bat,23 in provincia di Brindisi, 26 in quella di Foggia, 39 in provincia di Lecce e 89 nel tarantino. Altri tre casi sono attribuiti a residenti fuori regione. Si conta ancora un decesso in Puglia, mentre il numero dei ricoverati in ospedale rimane stabile. In 152 (+1) sono i pazienti assistiti nei reparti ordinari, 19 (-1) quelli in terapia intensiva. Rimane sempre inferiore il numero dei guariti dal Covid rispetto ai nuovi contagi, 201 nelle ultime ore per un totale di 264.211 da inizio pandemia.