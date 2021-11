Saranno 30 i percettori del Reddito di Cittadinanza impegnati in attività socialmente utili

Il D.L. n.4 del 28 gennaio 2019 prevede per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza la sottoscrizione di un patto per il lavoro o di un patto per l’inclusione sociale all’interno dei quali è prevista, la partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (PUC) a cui il beneficiario del RdC è tenuto ad offrire la propria disponibilità. In questo senso l’Ambito Giovinazzo – Molfetta, quello sancita dai Piani di zona, ha individuato 30 persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza, che saranno impegnate nei Puc. I progetti individuati dal Comune di Giovinazzo prevedono attività nell’ambito del «Welfare sociale» ossia di supporto al servizio civico, in ambito artistico, a supporto delle attività di interesse artistico – culturale, nell’ambito ambientale per attività di piccole manutenzioni del verde pubblico, a tutele dei beni comuni o in ambito formativo. I progetti prevedono un impegno settimanale di 8 ore, estendibili a 16, e «sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio del Reddito di cittadinanza e rappresentano una occasione di inclusione e di crescita». Il decreto che consente la partecipazione ai Puc «condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, ai fini della realizzazione dei c.d. “Patto per il lavoro” e “Patto per l’inclusione sociale”». “«Cerchiamo di valorizzare al meglio questa opportunità prevista dalla legge come nel caso della nuova pitturazione delle panchine di piazza Vittorio Emanuele II - è il commento del sindaco, Tommaso Depalma, a cui si unisce quello dell’assessore alle Politiche Sociali, Michele Sollecito - L’avvio dei PUC segna il termine di un lunghissimo percorso che come Ambito abbiamo intrapreso anni fa cimentandoci con le nuove misure di contrasto alla povertà. La pandemia ha arrestato solo temporaneamente una serie di attività che adesso ripartono con maggiore lena».