Covid: Bari, Foggia e Lecce le provincie con il più alto numero di contagi

Non cambia la percentuale sul tasso di positività al Covid in Puglia. Rimane appena sotto l’1 percento con 150 nuovi casi emersi dai 15.230 tamponi lavorati. Le province da cui è emerso il maggior numero di contagiati sono quelle di Bari (43 casi), Foggia (50 casi) e Lecce (47 casi). Nelle altre province i contagiati sono 4 in quella di Brindisi, 5 nel tarantino, mentre nella Bat è stato sottratto un caso, probabilmente a seguito di un riconteggio generale. Per altri 2 casi la provincia di residenza dei contagiati è in via di definizione. Sale ancora il numero dei decessi, sono 3 quelli registrati nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 6.852 le vittime legate alle complicanze dovute al coronavirus da inizio pandemia.

Continua a salire il numero degli attualmente positivi, 45 in più rispetto a ieri per un totale di 3.492. Anche il numero dei ricoverati in ospedale è in ascesa, complessivamente sono 171, di cui 151 (+5) nei reparti ordinari e 20 in terapia intensiva. Ha raggiunto i 264.010 il numero dei guariti (+102).