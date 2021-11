Covid: Continua a salire il numero dei positivi a Giovinazzo

Sale a 13 il numero dei positivi al Covid 19 a Giovinazzo. Il dato è fissato allo scorso 2 novembre. Questa volta a contrare il virus sono persone comprese nelle fasce d’età intermedie. Al riparo da possibili nuovi contagi, quindi, rimangono le persone più adulte a partire dai 70 anni in su. Su di loro quella che è definita come la quarta ondata del contagio, sembra non aver fatto presa. Probabilmente favoriti dai vaccini e forse anche dalla ridotta vita sociale. Tutte le altre fasce d’età invece continuano a sembrare essere più a rischio, anche se la quasi totalità ad esclusione dei bambini al di sotto dei 12 anni, si è sottoposta alla vaccinazione. Rimane, al momento, il lento risalire del contagio. Per trovare numeri analoghi bisogna tornare indietro ad agosto, a quando cioè la curva del contagio era in netto regresso. Nulla di paragonabile rispetto all’inverno scorso con i contagi che si contavano in decine al giorno e con un picco a gennaio di anche 35 casi in sole 24 ore. Ma la guardia non deve essere abbassata. I dati nazionali indicano la maggiore diffusione del contagio in tutte le regioni, con un rischio che al momento è moderato, ma che potrebbe riportare l’intero Paese a essere suddiviso per zone colorate, con le restrizioni che ne conseguono.