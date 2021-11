Continua a essere intorno all’1 percento il tasso di positività in Puglia

I numeri assoluti sembrano dire che c’è un calo nei contagi, in termini di percentuale invece la curva del Covid si sposta solo leggermente. D'altronde come ogni fine settimana. I nuovi casi sono 166 rilevati dai 16.895 tamponi lavorati. Nella provincia di Bari i contagiati sono 41, nella Bat 15, in provincia di Brindisi 26 in quella di Foggia 41, nel leccese 26 e nel tarantino 15. Ancora un caso fuori regione e per un altro la provincia di residenza non è nota. I decessi in queste ultime ore sono stati 2. Sale ancora il numero complessivo dei contagiati, siamo a 3.447 (116 in più rispetto a ieri) con 146 pazienti nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi e 20 in terapia intensiva. Si avvicina a quota 264mila il numero dei guariti (+48 in un giorno).