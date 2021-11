La Regione mette a disposizione fondi per gli impianti sportivi

«Dopo il lungo stop dovuto all'emergenza sanitaria non può bastare riaprire gli impianti sportivi alle manifestazioni agonistiche ed al pubblico: è invece necessario fare compiere alle nostre strutture un salto di qualità, con gli strumenti che il Governo pone a disposizione di Regioni e Comuni». Così afferma la Senatrice Angela Anna Bruna Piarulli (M5S) riferendosi ai 2 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia per interventi sugli impianti sportivi. Interventi che, secondo il bando pubblico, riguardano il recupero funzionale degli impianti, l’adeguamento alle norme di sicurezza e igienico – sanitarie, la messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature sportive attualmente non fruibili anche in conseguenza di eventi dannosi o a causa della emergenza epidemiologica. «L'obiettivo è assicurare la pratica sportiva di tutti - chiarisce la senatrice - favorendo un’equilibrata distribuzione sul territorio pugliese di impianti e spazi aperti come ambienti sani, sicuri e accessibili anche a persone con disabilità, anche alla luce della previsione dell'estensione dell’attività motoria alle elementari, circostanza che rende necessaria la piena idoneità delle strutture». I progetti, a cura dei Comuni che intendono partecipare al bando, dovranno essere presentati entro le 23 del 4 dicembre 2021.