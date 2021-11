È stabile la curva del contagio in Puglia

Rimane ferma all’1,2 percento la curva del contagio da Covid 19 in Puglia. Diminuiscono i casi rilevati, 230, a fronte del minor numero di tamponi somministrati, 19.418. Torna nella normalità del periodo i dato sui contagi in provincia di Bari, 43 nelle ultime ore, così come quello della Bat, che riporta di 7 nuovi contagi. Nell altre province i casi riportati sono 26 nel brindisino, 52 nel foggiano, 33 nel leccese e 73 nel tarantino. Un altro caso è attribuito a un residente fuor regione, per altri 4 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora due decessi legati a complicazioni derivanti da coronavirus. Continua a crescere il numero complessivo dei positivi, attualmente sono 3.331, di cui 142 sono ricoverati nei reparti medici, 19 in terapia intensiva. Altri 133 contagiati sono stati dichiarati guariti nelle ultime 24 ore.