Non sono allarmanti le notizie che arrivano dal bollettino settimanale diffuso dalla Asl Bari sull’andamento del Covid 19 nell’area metropolitana barese, ma qualche preoccupazione le provocano. Visto che il tasso del contagio su 100mila abitanti è salito a 24,4, quattro punti in più rispetto alla settimana precedente. E questo mette la Puglia tra le regioni attualmente a rischio moderato, ma con una previsione di rischio alto. Il tasso poi a Giovinazzo risulta essere più alto rispetto alla media provinciale, è a 25,6 ogni 100mila abitanti, forte dei 5 nuovi casi registrati nella settimana tra il 25 e il 31 ottobre. Dato questo che si traduce in 11 attualmente positivi al virus, secondo l’ultimo dato fornito dal Comune, con positività rilevate nelle fasce più giovani e tra quelle di mezza età. In pratica nonni e nipoti. Sul fronte delle vaccinazioni i dati non sono cambiati rispetto alla settimana scorsa, semplicemente perché Giovinazzo è tra le città più vaccinate della provincia di Bari. Ben l’89 percento della popolazione residente ha completato il ciclo vaccinale, pari a 14.426 persone su 17.646 vaccinabili dai 12 anni d’età in su.