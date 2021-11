Covid: Continua ad allargarsi il contagio in Puglia

Continua l’ascesa della percentuale sui test somministrati. Su 20.339 tamponi, il tasso di positività raggiunge i 251 casi. Con un picco nell’area metropolitana di Bari di 106 nuovi contagiati. Nela provincia di Brindisi i casi riportati sono 23, in Capitanata 35, in provincia di Lecce 37, in quella di Taranto 48. E ancora 1 caso attribuito a un residente fuori regione, per altri 6 la provincia di residenza non è nota. Per la Bat, il bollettino regionale segnala -5 casi. Evidentemente il riconteggio dei contagi ha fatto allineare i dati disponibili. Continuano a essere segnalati decessi, se ne conta 1 nelle ultime ore, con il numero degli attualmente positivi in costante crescita, 3.227 (+88 rispetto a ieri). Di questi 143 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (-3), e 20 nelle terapie intensive (+3). I guariti nelle ultime ore sono 162.