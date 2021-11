Ancora un decesso e altri 224 casi in Puglia

Torna ad essere all’1 percento il tasso di positività in Puglia. Sui 20.992 test lavorati sono 224 i nuovi casi riportati. Con un balzo in avanti dei contagi in provincia di Bari, 75 nelle ultime 24 ore. Nelle altre province i nuovi casi sono 8 nella Bat, 20 in provincia di Brindisi, 28 in Capitanata, 47 in provincia di Lecce e 32 in quelle di Taranto. Per 6 casi la provincia di residenza non è conosciuta. Da registrare ancora un decesso. Sempre in risalita il numero complessivo dei positivi, 3.139 (5 in più rispetto a ieri), così come è in incremento il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (142) e in terapia intensiva (17). Continua a essere, per fortuna, importante il numero delle guarigioni, 218 nelle ultime ore, dato che però rimane inferiore a quello dei nuovi contagi.