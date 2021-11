L’unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate. Il IV novembre celebra anche il Milite Ignoto

4 Novembre. Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Quest’anno la ricorrenza ha un valore aggiuntivo. Quello del centenario della traslazione dal cimitero di Aquileia, in Veneto, all’Altare della Patria, delle spoglie del Milite Ignoto. Proprio per ricordare l’evento di un secolo fa, numerosi comuni in Italia, così come Giovinazzo, hanno voluto attribuire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Per la celebrazione il Comune di Giovinazzo ha organizzato un corteo che muoverà questa mattina alle 10,15 dal Municipio, per raggiungere il Monumento ai caduti nella villa comunale, dove sarà deposta una corona d’alloro. Al corteo è prevista la partecipazione delle autorità civili e militari, oltre che alle associazioni d’arma.