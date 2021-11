Si rincorrono le notizie per i nuovi insediamenti in zona Asi

Continuano a rincorrersi le notizie circa la volontà di grandi aziende di investire in Puglia, «in particolare – dice il Comitato per la Salute Pubblica – nell’area metropolitana di Bari». La più importante al momento rimane la Intel, colosso americano che cerca 300 ettari di suolo per impiegare 1000 addetti. «Su questo punto – osserva il Comitato – si appuntano tanti desideri e obiettivi. Un vero e proprio tiro alla fune è iniziato tra varie parti politiche e vari soggetti istituzionali che sponsorizzano le più varie candidature in varie parti della Regione».

Tra le possibilità anche la zona Asi tra Bitonto e Giovinazzo. «In tutta questa animazione – rileva il Comitato traendo spunto dai vari giornali a carattere nazionale – spicca il silenzio funereo spira a Giovinazzo su a Palazzo di Città. Non una parola, non un gesto da parte di Depalma e dalla sua amministrazione. Eppure quante se ne sono spese per perorare una vera e propria dichiarazione di morte per il consorzio Asi, accusato di ogni nefandezza e incapacità». La volontà di uscire dal Consorzio ha avuto il suo apice con la istituzione di una commissione ad hoc. Doveva studiare modi e tempi per abbandonare la zona Asi. Ma da più parti, quella volontà è stata bollata come un grande sciocchezza. E adesso che il Piano nazionale di ripresa e resilienza sta promettendo ingenti somme di denaro per il rilancio delle attività economiche, da più parti si guarda proprio alla nostra zona. «Si aprono speranze concrete – sottolinea il Comitato – Ma piuttosto che battersi per bruciare i tempi e la concorrenza in nostri tacciono, memori di un passato di cui vergognarsi. Preferiscono le passerelle tra sindaci nei palazzetti dello sport su improbabili fumosi abbracci sportivi e culturali». Eppure sull’area in questione, furono stanziati dal Consorzio 15 milioni di euro per le infrastrutture. Fondi messi a bilancio dall’Asi nel 2014 per il programma di investimenti per il triennio 2020-2022. «Soldi scomparsi? – chiede il Comitato – E che fine hanno fatto gli altri 15 milioni di euro destinati sempre alla zona Asi Giovinazzo – Bitonto stanziati dal Patto stipulato tra Consorzio e Città Metropolitana nel 2016?».

Infine puntare il doto sull’immobilità degli amministratori comunali non è una polemica è un grido di dolore. Le possibilità stanno diventando più che concrete. Non sono solo notizie di stampa.