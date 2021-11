Covid: Un nuovo picco di decessi in Puglia

Un altro picco di decessi oggi in Puglia. Sono 8 le vittime riconducibili a complicazioni causate dal Covid 19. E insieme ai decessi si registra anche un ennesimo incremento di nuovi casi, il cui numero arriva a 232 su 22.601 test. Con un tasso che risale all’1 percento. Le province di Foggia e Taranto le più colpite con, rispettivamente 67 e 60 nuovi contagi. Nelle altre province il bollettino regionale riporta di 43 casi in provincia di Bari, 10 nella Bat, 26 in quella di Brindisi e 24 nel leccese. Altri 2 casi sono riferiti a persone la cui provincia di residenza non è nota. Sale a 3.134 il numero complessivo dei positivi (+15), con 142 pazienti ricoverati nei reparti di medicina generale (+1) e 16 in terapia intensiva (-4). Per fortuna il numero dei guariti torna a essere importante, 209 nelle ultime 24 ore.