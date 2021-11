Covid: Aumentano i pazienti nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Si dimezza oggi la percentuale dei positivi in Puglia. Sui 14.824 test sono emersi 83 nuovi casi. Pari allo 0,5 percento. La provincia di Bari riporta di 9 casi, quella di Brindisi 17, la provincia di Foggia 11, quella di Lecce 36 e nel tarantino 9. Nessun caso è stato segnalato nella Bat, mentre è riportato un contagio per una persona la cui provincia di residenza non è nota. Non si registrano decessi. Al minor numero di nuovi casi, però, si contrappone un più alto numero di ricoveri in ospedale. Nei reparti ordinari sono assistiti 141 pazienti (+2), nelle terapie intensive 20 (+3). Complessivamente gli attualmente positivi sono 3.119. A guarire nelle ultime 24 ore sono stati in 89.