Sale a 11 il numero dei positivi a Giovinazzo

Sono passati una dozzina di giorni dal precedente aggiornamento sui dati Covid a Giovinazzo. In questo frangente la curva del virus risulta essere in risalita. Sono infatti 11 i giovinazzesi positivi al coronavirus, erano 6 lo scorso 16 ottobre. Il dato è stato diffuso oggi dal Comune. Le fasce d’età colpite sono le più giovani a cominciare dai minori di 9 anni, ma non mancano contagiati tra chi è compreso tra i 60 e i 69 anni d’età. Nonni e nipoti verrebbe da dire, coloro che sono attualmente più a rischio. Nonostante a Giovinazzo si siano raggiunti i numeri massimi per i vaccini somministrati. Il 92 percento della popolazione residente ha infatti ricevuto almeno una dose di vaccino e l’89 percento ha completato il ciclo vaccinale. Ma evidentemente il virus circola ancora, anzi la curva è in crescita come dimostrato dai dati nazionali, quindi la guardia non può essere ancora abbassata.