Comincia a prendere forma la transizione digitale

Si va sempre più verso la transizione digitale. A partire dal 15 novembre i cittadini che avranno bisogno di certificati anagrafici potranno scaricarli direttamente dal portale internet www.anpr.interno.it. La notizia arriva direttamente dal Ministero dell’Interno che tiene a sottolineare quali siano i documenti scaricabili, anche in forma contestuale, per se o per i propri congiunti. Tali documenti sono certificati di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia, di residenza in convivenza, l’anagrafico di unione civile e di contratto di residenza. Per poter accedere alla sezione del portale da cui è possibile scaricare in forma gratuita i documenti citati, è necessario possedere la propria identità elettronica, sia esso lo Spid, la carta d’identità elettronica o il Cns, e se la richiesta è per un proprio familiare, verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia. Il documento richiesto verrà mostrato in anteprima per consentire la visione circa al correttezza dei dati, prima di scaricarlo in formato Pdf, o se richiesto, l’invio e la ricezione per posta elettronica. Il progetto Anpr è a cura del Ministero dell’Interno che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. Permette ai dati di «dialogare» tra loro e di evitare quindi duplicazioni di documenti a tutela dei dati personali del cittadino. L’anagrafe nazionale raccoglie oggi i dati del 98 percento della popolazione italiana. Include anche i residenti all’estero e coinvolge 57 milioni di residenti in Italia. Il servizio è in via di completamento e sarà ultimato entro la fine del 2021.