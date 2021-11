Piovono ancora richieste per nuovi insediamenti nelle zone Asi

È come una caccia al tesoro. Almeno a giudicare dalla quotidianità delle notizie che arrivano circa la ricerca di grandi aziende che cercano siti dove installare nuove linee produttive. Le ultime arrivano direttamente dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e confermate dal presidente del Consorzio Asi, Paolo Pate che ha già inteso parlare di ampliamento.

Le ultime notizie sono rimbalzate da Bitonto. Durante la sua visita in Puglia, il premier Draghi ha lasciato intendere di come ci sia un’attenzione mirata del Governo verso l’area di sviluppo industriale nell’area metropolitana barese. Un’area che comprendi ei comuni di Bari, Modugno, Bitonto, Giovinazzo e Molfetta. E viste le saturazioni delle aree industriali di Bari-Modugno e di Molfetta, i riflettori sarebbero accesi sul comprensorio che si estende tra la Città degli Ulivi e Giovinazzo. Ne abbiano già dato notizia nei giorni scorsi. Grandi aziende internazionali hanno già fatto passi in avanti per i loro novi insediamenti in Puglia e nella provincia di Bari in particolare. Adesso si parla anche di un ritorno di aziende che in precedenza avevano delocalizzato le loro produzione nell’est europeo che voglio rientrare in Italia e che stanno mostrando interesse per le zone Asi nostrane, e di grandi poli logistici che altrettanto vorrebbero investire nelle stesse aree. Con una ricaduta occupazionale importante. È tutto un fermento dunque. Tenersi pronti è ormai un obbligo.

I fondi del PNRR stanno facendo accelerare tutte le procedure e le richieste di nuovi suoli sono incalzanti. Per le comunità locali, Giovinazzo in primo luogo, fare finta di nulla equivarrebbe a condannarsi all’oblio.