Covid: Dati in crescita, la circolazione del virus non arretra

Ritorna sopra l’1percento il tasso di positività rispetto ai tamponi somministrati per la ricerca delle infezioni da Covid 19. Sui 7.469 test infatti, i nuovi casi registrati sono 95. Nella provincia di Bari i contagiati sono 27, nella Bat 1, nella provincia di Brindisi 2, in Capitanata 44, in provincia di Lecce 13, in quella di Taranto 8. Non si registrano per fortuna decessi nelle ultime ore, ma il numero complessivo dei positivi al virus è salito a 3.125. Di questi 139 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+9). Mentre i pazienti in terapia intensiva sono 17 (+1). Sono solo 45 le persone dichiarate guarite dal virus in quest’ultima giornata.