Covid: Sale a oltre 3mila il numero dei nuovi positivi

Superati oggi i 3mila positivi in Puglia. Un numero che da diversi giorni è in costante salita. Sui 19.019 test effettuati i nuovi positivi sono 184. Pari allo 0,9 percento, un dato questo che appare costante. I casi rilevati sono 45 in provincia di Bari, 34 nella Bat, 30 in provincia di Brindisi, 31 in Capitanata, 34 in provincia di Lecce e 8 in provincia di Taranto. Altri 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Si è registrato un decesso nelle ultime 24 ore. Sale ancora di una unità il numero dei ricoverati nei reparti di medicina generale, sono 130 (+1), mentre scende a 16 quello dei pazienti in terapia intensiva (-1). Supera i 263mila, invece il numero dei guariti dal Covid 19. Sono 46, per complessivi 263.004 da inizio pandemia.