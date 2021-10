Ai margini dello sviluppo reale

Quante energie spese inutilmente negli ultimi anni. Energie spese per tentare si uscire dal consorzio Asi, per esempio. Una volontà su cui è persino intervenuto il progettista che ha presentato il Pug, il Piano urbanistico generale, che si è espresso bollando come una sciocchezza quella decisione. Energie spese per dare un fantomatico volto turistico alla città, sopravvalutando fin troppo spesso quello che in questo momento Giovinazzo può offrire. E che dire della volontà, perché di questo si è trattato, di non aderire alle Zes, le zone economiche speciali? Più volte, anche da queste pagine, abbiamo denunciato l’inattività degli amministratori pubblici locali su questo fronte.

Ma perché questi pensieri? Semplicemente perché, scorrendo i comunicati ufficiali pubblicati dalla Regione, si apprende della Midsummer, azienda svedese leader nella realizzazione di pannelli solari innovativi, ha trovato casa nella zona industriale di Modugno. Per un investimento pari a 60milioni di euro e con la previsione di dare lavoro a 200 addetti tra impiegati e operai. Con la possibilità anche di raddoppiare nei prossimi anni. La ricerca dell’azienda svedese si è protratta per un anno, non essendoci evidentemente tante aree dove potersi insediare corrispondenti alle caratteristiche richieste. Chiedeva 2.500 metri quadrati estendibili a 5mila metri quadrati. Ora, l’azienda avrebbe potuto comunque scegliere Modugno come sede. Sappiamo però che la ricerca dell’area adatta è stata faticosa. Le zone Asi di Bari e Molfetta sono sature, trovare luoghi di quella estensione dove insediarsi deve essere stato arduo, visto il tempo trascorso tra la richiesta e l’individuazione del sito. Quello che fa pensare è che Giovinazzo continua a non fare nulla che possa attirare operazioni di questo tipo. Anzi sembra fare di tutto per restarne fuori. E i suoi abitanti continuano a guardare i propri figli e nipoti fare le valige e trasferirsi altrove in cerca di fortuna.

Quando Giovinazzo sarà capace di inserirsi in quei circuiti virtuosi che possono promettere sviluppo ed occupazione, quella vera e non quella stagionale a basso costo, per i propri giovani? Le possibilità come vediamo esistono. Non ultima l’azienda americana, la Intel, che cerca aree anche non urbanizzate su cui insediarsi. Finché rimarremo ai margini di tutte queste realtà, di tutte queste possibilità, continueremo a essere terra di emigrazione. Il calo demografico degli ultimi anni lo certifica.