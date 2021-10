Rimane stabile la curva del Covid 19 in Puglia

Sostanzialmente non cambia la situazione pandemica in Puglia rispetto a ieri. Scende il numero dei nuovi casi, 201, su 21.782 tamponi somministrati. Pari allo 0,9 percento dei test. Si avvicina però a quota 3mila il numero degli attualmente positivi, 2.938 per la precisione, e questo è un dato che, come in tutta Italia, mostra che il Covid 19 stia tornando a circolare. Nel dettaglio sono 49 i nuovi casi registrati in provincia di Bari, 1 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 50 in quella di Foggia, 33 in provincia di Lesse, 63 nel tarantino. Altri 3 casi si riferiscono a persone la cui provincia di residenza non è nota. Ci sono anche 2 decessi da registrare. Come dicevamo sono 93 i nuovi contagiati in Puglia nelle ultime 24 ore. Per fortuna, e questo forse grazie alla campagna vaccinale che è ai massimi livelli, il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi continua a diminuire. Attualmente sono 129 (-3 rispetto a ieri), mentre rimane stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva (17). Sale di 104 unità il numero dei guariti dal Covid 19.