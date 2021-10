Sale il tasso di positività da Covid 19, ma riguarda soprattutto i minori di 12 anni

Secondo il report settimanale della Asl Bari, nell’area di competenza, negli ultimi giorni si assiste a un incremento del tasso di positività da Covid 19. Dal 9,4 percento al 17,3 percento per ogni 100mila abitanti. Dati ancora contenuti che riferiscono soprattutto gli under 12 come i più colpiti. Cioè quella fascia d’età che attualmente non è vaccinabile. A anche a Giovinazzo la crescita del numero dei contagiati vede protagonisti soprattutto i più piccoli. Nel giro di un mese circa, infatti sono 4 gli under 10 ad aver contratto il virus. Più in generale la situazione giovinazzese, sempre secondo il bollettino settimanale della Asl, riporta di 2 novi casi riscontrati nella settimana tra il 18 e il 24 ottobre, e di altri 5 casi riscontrati nella settimana precedente. Al netto delle guarigioni ad oggi i postivi al virus sarebbero 6. Sul fronte della vaccinazioni invece, i dati riportati sono ai massimi livelli per le dosi sin qui somministrate. Il 92 percento della popolazione dai 12 anni in su ha ricevuto almeno una dose di vaccino, l’89 percento ha completato il ciclo vaccinale.