Continua a crescere il numero degli attualmente positivi in Puglia

Rimane a cavallo dell’1 percento il tasso di positività in Puglia. Dai 19.608 test effettuati, infatti, sono risultati 233 nuovi casi. Di questi 43 sono nella provincia di Bari, 6 nella Bat, 11 nella provincia di Brindisi, 62 in quella di Foggia, 36 in provincia di Lecce e 74 nel tarantino. Un ultimo caso è riferito a u residente fuori regione. Cresce il numero dei positivi, che sale a 2.843 (+161), così come cresce il numero dei ricoverati nei reparti di medicina generale dei contagiati, sono 132 (+1). Diminuisce a 17 invece il numero dei pazienti in terapia intensiva (-2). Sono 72 i guariti nelle ultime 24 ore. Nessun decesso da registrare nell’ultima giornata.