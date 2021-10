L’americana Intel cerca nuove aree per insediarsi. La Puglia è candidata

La notizia è apparsa sul Corriere del Mezzogiorno. La Intel, colosso informatico americano, cerca suoli in Italia per impiantare una sua linea di produzione. Cerca aree libere anche da infrastrutturare per 300 ettari. Darebbe occupazione a circa mille addetti. A essere candidate sarebbero la Puglia e il Veneto. In particolare per la nostra regione, il Salento e la provincia di Bari. Ci sarebbero già contatti tra la Regione Puglia e il Ministero dello sviluppo Economico. Se la scelta dovesse ricadere sulla provincia di Bari, è facile immaginare che una delle aree interessate possa essere quella della zona Asi che si estende tra Giovinazzo, Bitonto e Terlizzi, visto che le zone disponibili tra le zone industriali di Bari e Molfetta sono quasi sature e non hanno quindi una estensione disponibile come richiesto.

«E pensare che a Giovinazzo – scrive il Comitato per la Salute Pubblica – c’è o c’era chi con l’amministrazione Depalma voleva o vuole ancora uscire dal consorzio Asi». L’indiscrezione, perché di questo si tratta ancora, fa il pari con quanto affermato da Francesco Nigro, l’architetto progettista che ha presentato il Pug giovinazzese. E cioè che ci sono aziende che sono sempre più alla ricerca di nuove aree in cui insediarsi e che l’Asi giovinazzese potrebbe essere interessata da nuovi insediamenti industriali.