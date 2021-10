Rimane stabile la curva del contagio da coronavirus in Puglia

Scende poco sotto l’1percento il tasso di positività in Puglia. Sui 21.665 tamponi somministrati, infatti, il numero dei nuovi positivi è di 215. Di questi 36 sono nell’area metropolitana barese,16 nella Bat, 25 in provincia di Brindisi, 57 in provincia di Foggia, 42 in quella di Lecce e 36 nel tarantino. Un altro caso è riferito a un residente fuori regione. Per fortuna non si registrano decessi. Sale però il numero complessivo dei positivi al virus, se ne contano 144 in un solo giorno, così come sale il numero dei contagiati ricoverati nei reparti di medicina generale, arriva a 131 (+3 rispetto a ieri) e a 19 (+1) quello dei pazienti in terapia intensiva. Sono solo 71 i guariti dal Covid 19 nelle ultime 24 ore.