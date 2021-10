Numero unico di emergenza 112: al via il concorso per operatori telefonici

Da ieri è possibile presentare le candidature per il concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 126 unità di personale di categoria B3 “operatore telefonico specializzato”, da assegnare alla centrale operativa del servizio Numero Unico dell’Emergenza 112. Il titolo minimo di studio necessario per l’accesso al concorso è quello della licenza media e la certificazione informatica (ECDL/EIPASS). La prova d’esame sarà unica, effettuata con un tablet, mediante la somministrazione di 60 quiz a risposta multipla in una ora di tempo. Le materie d’esame vanno dall’ordinamento nazionale e regionale, alla normativa in materia di protezione dei dati personali, cenni sulle norme che regolano le funzioni e i compiti delle forze dell’ordine, elementi di diritto regionale, con particolare riferimento allo statuto, strumenti applicativi e informatici di base, gli strumenti web (internet e intranet), la lingua inglese di base. Le candidature potranno essere presentate attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo “https//ripam.cloud” – portale step one, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. E’ necessario avere un indirizzo PEC, la tassa di esame è di 10.33 euro. Le sedi di lavoro sono Modugno (Ba), Foggia, Campi Salentina (Le).