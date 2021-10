Fidapa: il bilancio dei due anni di presidenza di Luisa Dagostino

Per Luisa Dagostino, già presidente della sezione giovinazzese della Fidapa, dopo la nomina di Maria Deliso alla guida dell’associazione, è tempo di saluti. Lo fa attraverso il bilancio del biennio che l’ha vista rappresentare la sezione locale. Due anni difficili a causa della pandemia da coronavirus, ma che non hanno limitato l’azione e le proposte della Fidapa.

«Un biennio singolare – scrive la Dagostino in una nota – dallo spauracchio delle restrizioni pandemiche allo sprone derivante dal desiderio di impegnarsi, seppure a distanza, in attività che ci restituissero uno spiraglio di “normalità”, al piacere di aggregazioni virtuali, alla progettualità impostata al sostegno delle donne nell’ambito delle più diverse sfaccettature sociali». Nei due anni in cui la Dagostino ha retto la Fidapa le iniziative sono state molteplici: dalla valorizzazione del territorio alle collaborazioni con le associazioni sportive, l’Aspa in particolare, per la partecipazione al progetto regionale «Sport in ogni quartiere». E poi l’impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed economiche, volte all’inclusione di categorie giovanili soggette a dipendenza o a reclusione in regime carcerario. La Fidapa ha dato vita anche al progetto «Tesori nascosti». «Il progetto - prosegue la nota della Dagostino – ci ha permesso di riscoprire, unitamente alle sezioni delle città limitrofe, il piacere di una iniziativa itinerante, all’insegna del folklore e della tradizione, e di riscoprire siti di interesse e palazzi storici nei comuni di Giovinazzo, Terlizzi, Bitonto, Bari, Modugno, Corato, Andria, Bisceglie, Canosa e Trani. Altrettanto sorprendenti sono stati gli itinerari delle via Francigena che ha visto coinvolta la nostra città posta della direttrice della via Litoranea».

Il focus, sulle attività della Fidapa nel biennio appena trascorso, torna tutto su Giovinazzo. Sulla storia giovinazzese, parte della quale è custodita nell’archivio diocesano di Giovinazzo. E qui c’è la punta di diamante dei progetti dell’associazione. «La proposta di gemellaggio – scrive a Dagostino – tra Giovinazzo e Dubrovnik, in virtù del rinvenimento, nei registri parrocchiali, di notizie relative alla provenienza dalla città croata di alcune famiglie ormai integrate nel tessuto sociale giovinazzese. Famiglie che si sono stabilite nel nostra territorio già a decorrere dalla prima metà del 1500. L’intento sarebbe quello di verificare se esistano tracce storiche della rotta migratoria balcanica verso le nostre coste, per la verosimiglianza dei luoghi e dei paesaggi».

Nonostante tutto per la Fidapa i due anni appena trascorsi sono stati ricchi di idee, progetti e attività su cui la Dagostino non ha che di andarne fiera.