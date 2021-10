Covid: Ancora sopra l’1 percento il tasso di positività in Puglia

Rimane sull1,2 percento il tasso di positività sui test effettuati in Puglia. Sono 265 i nuovi casi emersi dai 21.417 tamponi somministrati. Numeri che sono tornati a crescere, anche se non destano particolari preoccupazioni al momento per la tenuta del sistema sanitario regionale. È l’area metropolitana di Bari, con i suoi 82 casi, a essere la più colpita in questa fase dal virus. La Bat riporta di 12 casi, la provincia di Brindisi 16, in Capitanata i nuovi contagi sono 38 nella provincia di Lecce 46 in quella di Taranto 67. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altrettanti la provincia di residenza non è nota. Sono 4 le vittime registrate oggi, attribuite alle complicanze del coronavirus. È sempre in risalita il numero degli attualmente contagiati, 2.538 ad oggi, 91 in più rispetto a ieri, mentre è inversamente proporzionale il numero dei ricoverati in ospedale, 128 (-1) nei reparti ordinari. Rimane a 18 il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Le buone notizie continuano ad arrivare dal fronte dei guariti, 170 in una sola giornata.