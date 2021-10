«Educare. Lotta alla povertà educativa», un progetto destinato a 140 minori

È online, sul sito istituzionale del Comune, il bando di selezione al progetto «Educare. Lotta alla povertà educativa», iniziativa destinata a 140 minori di Giovinazzo.

L’intento è quello di far fronte agli effetti negativi generati dalla pandemia. Le famiglie interessate potranno far aderire i propri figli al progetto esprimendo la propria preferenza per diversi percorsi laboratoriali, tutti gratuiti, che vanno dal corso di psicomotricità funzionale attraverso lo yoga (metodo Balyayoga), oppure un corso di musica che si terrà nella scuola di musica «Filippo Cortese», oppure attraverso l’avviamento allo sport (Calcio a 5, pattinaggio artistico), o ancora con il laboratorio di teatro, corso di danza e musical. Tutti i percorso laboratoriali saranno curati da cooperative e associazioni del territorio, con il coinvolgimento di educatori esperti.

«Cominciamo a contrastare la povertà educativa con i fatti – ha spiegato l’assessore ai servizi sociali Michele Sollecito - investendo risorse pubbliche per promuovere interventi educativi destinati a minori in difficoltà. Le attività di arte, musica, danza, sport, psicomotricità, yoga e teatro permetteranno ai minori di coltivare sani interessi e al contempo permetteranno ad una qualificata equipe di educatori di entrare in contatto con i destinatari del progetto ed accompagnarli in un percorso di crescita e formazione. Confido molto in questa iniziativa che è nata da una co-progettazione pubblica guidata dal nostro Comune e che si pone come intervento sperimentale nel campo delle politiche educative».

Le domande di partecipazione dovranno essere corredate di modello ISEE 2021. Nel caso di richieste di partecipazione superiori al numero previsto sarà data precedenza ai minori segnalati dai servizi sociali, dalle scuole e appartenenti ai nuclei familiari con valore ISEE più basso. Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 12.00 dell’8 novembre 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviando una PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it. Il banco completo è reperibile sul sito del Comune di Giovinazzo all’indirizzo https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/il-comune-ti-informa/notizie/13480-bando-di-selezione-al-progetto-educare-lotta-alla-poverta-educativa-d-d-414-2020-del-29-12-2020-rg-856.