Il 4 novembre saranno svelati i Comuni ricicloni della Puglia

«Comuni ricicloni Puglia 2021». È questo il titolo del convegno che si terrà a Bari il 4 novembre a Villa Romanazzi Carducci, nell’ambito di «Ecoforum» alle 15. L’iniziativa, giunta alla 13esima edizione, è promossa da Legambiente con il patrocinio della Regione e di Anci Puglia. Il fine è quello di valorizzare le migliori esperienze dei Comuni pugliesi in tema di gestione dei rifiuti solidi urbani. Giovinazzo sarà presente con il sindaco Tomaso Depalma. Sarà questa l’occasione per i cittadini giovinazzesi, di conoscere i risultati raggiunti nel corso del 2020. Sarà anche l’occasione, nelle diverse sessioni di lavoro, di conoscere lo stato dell’economia circolare in Puglia, dell’impiantistica destinata ad accogliere e a trasformare i rifiuti e delle buone pratiche territoriali.