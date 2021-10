Sale il numero dei positivi da coronavirus in Puglia

È in rialzo il numero dei positivi in Puglia. Sono 278 i casi rinvenuti dai 24.823 test effettuati. Con un tasso di positività che risale all’1,1 percento. I nuovi casi riportati sono 67 in provincia di Bari, 17 nella Bat, 18 in provincia di Brindisi, 66 nel foggiano, 37 in provincia di Lecce e 75 in quella di Taranto. Si contano anche 3 decessi. In risalita anche il numero degli attualmente positivi che raggiunge i 2.447 casi (89 in più rispetto a ieri). Diminuisce il numero dei ricoverati nei reparti non critici degli ospedali pugliesi, sono 129 (-3), quello dei pazienti in terapia intensiva rimane fermo a 18. È di 206, e questa è una buona notizia, il numero dei guariti dal Covid 19 in una sola giornata.