La sfida di calcio a 5 femminile tra Bitonto e Falconara si disputerà al PalaPansini

La Marbel Bitonto, la squadra femminile di calcio a 5 della città degli ulivi che quest’anno disputa il campionato di serie A, giocherà la sua prima partita interna al PalaPansini di Giovinazzo a causa della indisponibilità dell’impianto sportivo. Per questo il sindaco bitontino Michele Abbaticchio, insieme all’assessore allo sport Domenico Nacci, ha chiesto ospitalità a Giovinazzo, grazie anche alla immediata disponibilità offerta dal primo cittadino giovinazzese Tommaso Depalma. Domenica 31 ottobre, quindi, il palazzetto dello sport di via Andrea Molino ospiterà la sfida tra le neroverdi e il Città di Falconara. «Dando la disponibilità di una nostra struttura – ha dichiarato Depalma - dimostra che siamo vicini e sempre pronti ad accogliere, lì dove possibile, le istanze dei Comuni vicini. Siamo in sintonia con la città di Bitonto e con il suo sindaco, ma questo è lo spirito con cui, come Comune di Giovinazzo, interagiamo con tutti i Comuni dell’Area Metropolitana di Bari. E continueremo ad essere sinergici ogni qual volta sarà possibile e, nel caso specifico, compatibilmente alle esigenze delle nostre squadre sportive».