In lieve rialzo i numeri dei nuovi contagi e dei ricoverati negli ospedali pugliesi

Dati altalenanti quelli forniti oggi dal bollettino regionale sull’andamento del Covid 19 in Puglia. Scende infatti il numero quotidiano dei nuovi contagi ma sale quello degli attualmente positivi e quello dei ricoveri in ospedale. Nel dettaglio, su 14.711 tamponi somministrati sono emersi 82 contagiati dal virus. Pari allo 0,5 percento. Nella provincia di Bari i nuovi casi registrati sono 8, nella Bat 3, in provincia di Brindisi 5, in Capitanata 45, in provincia di Lecce 12 e in quella di Taranto 2. Altri 3 casi sono riferiti a persone contagiate fuori regione, per altri 4 casi la provincia di residenza non è nota. Non si registrano decessi. Le note negative sono sul numero complessivo dei contagiati, 2.358 (+41), con 132 ricoverati (+6) e altri 18 pazienti (+1) in terapia intensiva. Rallenta il numero delle guarigioni, solo 41 nelle ultime 24 ore, dato che porta i guariti dal coronavirus da inizio pandemia a 262.355.