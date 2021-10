Al via la campagna di vaccinazione contro le influenze

La Regione ha acquistato un milione e 600mila dosi di vaccino antinfluenzale. Con questa quantità la Puglia si prepara alla campagna vaccinale contro le influenze che diventerà operativa dall’effettiva disponibilità delle Asl, dando la priorità agli over 50enni considerati ad alto rischio per le patologie cliniche di cui soffrono e alle persone ricoverate in strutture assistenziali a lungo termine o assistite a domicilio.

Le vaccinazioni sono offerte gratuitamente anche agli over 60, a chi è addetto ai servizi pubblici di primario interesse, al personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali che potrebbero essere fonte di infezioni da virus influenzali non umani, ai donatori di sangue. Inoltre è assicurata la vaccinazione alle donne in gravidanza, alle persone a rischio di complicanze da influenza, ai bambini dai sei mesi ai sei anni d’età, al personale sanitario. Le Asl potranno utilizzare le sedi vaccinali già attrezzate per il vaccino anticovid e tutte le reti vaccinali attivate.

Come la stessa azienda sanitaria fa sapere, le vaccinazioni anticovid e antinfluenzale potranno essere somministrate contemporaneamente. Per le persone che hanno difficoltà nella deambulazione, i medici di base garantiranno la vaccinazione a domicilio.