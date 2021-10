Scende il tasso di positività ma sale il numero dei contagiati dal coronavirus

Torna sotto l’1 percento il tasso di positività. Sui 18.6011 tamponi sono stati rilevati 127 nuovi casi. Nella provincia di Bari sono 39 i positivi, nella Bat 13, in provincia di Brindisi 12, nel foggiano 22, nella provincia di Lecce 35 e in quella di Taranto 6. Non si registrano decessi. Sale il numero complessivo degli attualmente positivi, sono 2.317 (+98), mentre scende quello dei ricoverati in ospedale, 143 (-2), di questi 126 sono nei reparti di medicina generale, altri 17 in terapia intensiva. Sono solo 29 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore.