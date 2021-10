Per il secondo giorno consecutivo rimane all’1percento il tasso di positività in Puglia

Scende a 203 il numero dei nuovi casi di Covid 19 in Puglia. Con un tasso che, sui 19.415 test, rimane all’1 percento. È la provincia di Bari a presentare il maggior numero di nuovi contagi nella giornata odierna, sono 70, con la Bat che ne riporta solo 1. Nelle altre province i casi rilevati sono 17 nel brindisino, 43 nel foggiano, 29 nel leccese, 41 nel tarantino. Ancora un caso si riferisce a un residente fuori regione, per un ulteriore caso la provincia di residenza non è nota. Non si contano vittime nella giornata odierna, mentre il numero complessivo dei positivi sale a 2.219(+59 rispetto a ieri), con 129 pazienti nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (+2), mentre il numero dei pazienti in terapia intensiva rimane fermo a 16. Sono 144 i contagiati dal coronavirus che sono risultati guariti nelle ultime ore.