A Giovinazzo sono 6 i contagiati dal coronavirus

Sale a 6 il numero dei postivi al Covid 19 a Giovinazzo. Secondo quanto riportano le tabelle diffuse dal sito ufficiale del Comune, ci sarebbero 2 nuovi contagi nella fascia d’età compresa tra 0 e 9 anni, gli altri due nella fascia d’età che va da 60 a 69 anni. Quattro casi sono stati rilevati il 16 ottobre scorso a cui si aggiungono 2 casi riportati dal bollettino settimanale della regione e riscontrati nei sette giorni precedenti. A far da contraltare al nuovo incremento di contagi, che per fortuna rimane limitato, è il numero di vaccini somministrati alla popolazione di Giovinazzo. Ben 30.599 sono le dosi inoculate, di queste 14.245 sono servite per completare il ciclo vaccinale dei residenti. Pari, quest’ultimo dato, all’88 percento della popolazione. Come prime dosi il dato sale al 92 percento. È anche cominciata l’inoculazione delle terze dosi, a cominciare da quella parte di popolazione con fragilità e patologie. Sono in corso anche le prenotazioni per la terza somministrazione anche agli ultra sessantenni.