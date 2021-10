Risale il numero dei contagi da Covid in Puglia

Nonostante le misure di contenimento messe in campo, dai vaccini al green pass, il tasso di diffusione del Covid 19 è tornato sopra l’1 percento secondo il bollettino odierno della Regione. Sui 20.532 test, infatti, sono risultati 210 nuovi casi. Un numero che riporta indietro le lancette del contagio. Nella provincia di Bari i nuovi contagiati sono 22, nella Bat 3, nella provincia di Brindisi 30, in quella di Foggia 60, nella provincia di Lecce 53 e nel tarantino 30. Altri 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Continua lo stillicidio dei decessi legati al virus. Nelle ultime 24 ore se ne contano 3. Sale di nuovo il numero degli attualmente positivi, sono 2.160 (+97), scende a 127 quello dei ricoverati in area non critica degli ospedali pugliesi (-5), così come il numero di chi è ricoverato in terapia intensiva. Attualmente sono in 16, tre in meno rispetto a ieri. Continua ad avere un buon ritmo giornaliero il numero dei guariti dal Covid, 110 nelle ultime ore.