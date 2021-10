Avvicendamento alla presidenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Giovinazzo

Cambio alla guida della sezione giovinazzese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, intitolata a Luciano Pignatelli, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Ad Antonio Galizia, già comandante della stazione dei Carabinieri di Giovinazzo, subentra il Brigadiere Capo in pensione Sabino Barbolla. Galizia lascia la guida dell’associazione per nuovi impegni personali e famigliari, per questo ha rassegnato le sue dimissioni anzitempo. «Sono molto soddisfatto della scelta del direttivo- ha commentato Galizia – per aver individuato in Barbolla il nuovo presidente. Sono certo che proseguirà con intelligenza e capacità il percorso di rinnovamento dell’associazione nella sua crescita sociale, culturale e aggregativa». I ringraziamenti dell’ormai ex presidente dell’Anc sono d’obbligo.

«Rivolgo con stima – dice - un caloroso ringraziamento a tutto il Direttivo e ai numerosi soci che in questi anni mi hanno sostenuto e collaborato in tutta l'attività associativa. Un grazie particolare al nuovo Presidente che mi ha manifestato di essere fortemente onorato ed orgoglioso di assumere una carica molto prestigiosa e di rilievo. È doveroso rivolgere un cordiale ringraziamento al Comandante della Compagnia Carabinieri di Molfetta, al Comandante della Stazione Carabinieri di Giovinazzo e a tutti i militari della locale Stazione per la loro pregevole vicinanza all’Associazione».

Il pensiero di Galizia va anche a tutti i militari dell’Arma. «In particolare al Carabiniere Luciano Pignatelli e a tutta la sua famiglia perché il sacrificio di Luciano sia sempre nella memoria dei Giovinazzesi e di grande insegnamento per le generazioni future. Donare la vita per il bene comune e la difesa dei valori non ha prezzo. Auguro al nuovo Presidente e a tutti i soci di proseguire il cammino intrapreso per tenere sempre viva e accesa la fiamma dell'Arma dei Carabinieri».