In leggera risalita i numeri del Covid in Puglia

Appaiono tutti in leggera risalita i dati forniti oggi dalla Regione sull’andamento del Covid 19. A cominciare dalle percentuali che si attestano sullo 0,8 percento e dal numero dei nuovi casi individuati, 167 (+20), sui 21.387 test effettuati. Sale il numero dei positivi in quasi tutte le province pugliesi. A cominciare da quella di Bari che ne riporta 37, nella Bat 14, in provincia di Brindisi i nuovi casi sono 19, nella provincia di Foggia 35, in quella di Lecce 20, unica provincia con il dato in flessione e infine in provincia di Taranto i nuovi casi sono 39. Per altri 4 casi la provincia di residenza non è nota. Si registra ancora un decesso, mentre risale il numero degli attualmente positivi che sono 2.063 (+45) così come risale di una unità il numero dei ricoverati in area non critica degli ospedali pugliesi (sono 132) e quello dei pazienti in terapia intensiva che sale a 19 (+2). Conforta il numero dei guariti che da inizio pandemia ha superato quota 262mila, (+121 rispetto a ieri).