È quasi doppio il numero delle guarigioni rispetto ai nuovi casi di Covid

Ancora piccole variazioni per l’andamento del Covid 19 in Puglia. Dai 22.606 tamponi sono emersi altri 147 casi. Pari allo 0,6 percento dei test. Nella provincia di bari i nuovi casi sono 25, nella Bat 9, nella provincia di Brindisi 5, in quella di Foggia 16, nel leccese 58, nel tarantino 33. Un altro caso è riferito a un residente fuori regione. Sono 2 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Scende ancora il numero degli attualmente positivi, sono 2.018, ben 83 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati complessivamente sono 148, tra cui 17 pazienti in terapia intensiva. Sfiorano i 262mila i guariti da inizio pandemia, di questi 228 sono quelli che hanno superato il contagio nelle ultime 24 ore.