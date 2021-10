Giornate d’autunno Fai: un successo per Giovinazzo e Molfetta

Sono sempre coronate da successo le «Giornate Fai». Anche per le Giornate d’autunno il fondo per l’ambiente ha fatto il pienone. Lo ha fatto la delegazione locale del sodalizio, nonostante i luoghi proposti non sono stati di quelli nascosti e difficilmente visitabili, ma, come la Vedetta sul Mediterraneo a Giovinazzo e la Villa Comunale a Molfetta, sono sotto gli occhi di tutti. Grazie ai volontari che hanno saputo «trovare» angolature diverse per descrivere quei luoghi. Sono stati 800 i visitatori arrivati da tutta la regione, ma anche turisti stranieri di passaggio, che tra sabato e domenica scorsi hanno voluto esplorare i beni monumentali proposti nelle due città. Due beni inseriti tra i 600 luoghi in 300 città, che hanno avuto come filo conduttore quello del Centenario della traslazione all’Altare della Patria del Milite Ignoto.

Proprio la Vedetta si è inserita appieno in quel filo conduttore. Realizzata nel 1920 a cura della Regia Marina, sul piazzale del Fortino aragonese, fu inizialmente adibita a stazione telegrafica. Successivamente fu utilizzata come fanalino e nel corso della II Guerra Mondiale diventò presidio dell’esercito tedesco. Proprio dal piazzale i volontari hanno potuto illustrare agli oltre 700 visitatori intervenuti, i punti preminenti della città storica, con un ricco racconto di nozioni storiche a partire dal periodo romano dell’imperatore Traiano, che corrisponde al 274 Dopo Cristo con la fondazione della cinta muraria di Giovinazzo. Nozioni storiche che sono proseguite con il periodo Normanno-Svevo e la costruzione della Cattedrale dedicata all’Assunta e del Palazzo Ducale. Attualmente la Vedetta è sede di una bibliomediateca con oltre 4mila volumi dedicati al mare.

A Molfetta i volontari Fai hanno illustrato la villa comunale o piazza Garibaldi. L’interesse per questo luogo è dato dal recupero di uno spazio che nel 1800, l’amministrazione comunale dell’epoca, proprietaria dell’area, decise di riconnettere la città storica e il mare con quella che già si prefigurava come espansione moderna. L’interesse pe l’area verde è data dalla presenza di specie arboree tipiche del sud Italia, come pini, lecci, siepi di bosco e pitosforo, anche dalla presenza dei numerosi busti in bronzo, tutti ben conservati e di ottima fattura, che rappresentano personaggi illustri del tempo, alcuni nativi molfettesi. Come l’intellettuale antifascista Gaetano Salvemini, o il sindacalista Giuseppe di Vittorio, oltre che a scienziati e medici, e il vescovo promotore della costruzione del Preventorio. Nella villa comunale insiste anche il busto di Simon Bolivar, dono di due emigrati molfettesi, quale ringraziamento per l’accoglienza ricevuto in Venezuela.

Le Giornate d’autunno del Fai sono anche occasione per una raccolta fondi, che per questa decima edizione è stata cospicua essendo essa coincisa con il ritorno alle aperture ordinarie dopo le limitazioni imposte dal Covid 19.