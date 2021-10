Cambiano i numeri non le percentuali della diffusione del Covid 19

Sale a 127 il numero dei nuovi casi di Covid 19, rivelati dai 23.197 test effettuati. Con un tassi pari allo 0,5 percento. Praticamente nulla di invariato rispetto alle scorse giornate con la provincia di Bari che segna 11 nuovi contagi, la Bat 28, la provincia di Brindisi 7, la Capitanata 17, la provincia di Lecce 25 e quella di Taranto 35. Altri due casi risultano essere di residenti fuori regione, per altrettanti la provincia di residenza non è nota. Sono 3 le persone decedute nelle ultime 24 ore, con il totale, da inizio pandemia di 6.819 morti riconducibili al coronavirus. È costante la discesa del numero degli attualmente positivi, sono 2.101 (-22 rispetto a ieri), così come è costante il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: 129 (-1) in area non critica, 19 (+1) in terapia intensiva. Sono 146 i guariti nelle ultime 24 ore.