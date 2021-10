La 2hands in campo per l’Adriatic Heroes Day

Le sedi di Giovinazzo, Bitonto e Matera della 2hands saranno in campo domenica 24 ottobre per l’Adriatic Heroes Day, la giornata dedicato alla rimozione dei rifiuti lungo le coste dell’intero Adriatico. L’obiettivo è quello di raccogliere 20 tonnellate di rifiuti, per questo i volontari giovinazzesi chiedono l’aiuto alle diverse realtà locali, comprese le scuole per rimuovere la maggior quantità di rifiuti possibili, anche dai fondali marini, visto che saranno impegnate anche le associazioni di subacquei. L’appuntamento è per le 10,30 in località La Trincea, più precisamente nel piazzale dei Monaci alti. A seguire è previsto un pranzo collettivo a cura di alcuni ristoratori locali. Nel pomeriggio poi, saranno organizzate attività e giochi per tutti con in palio gustosi premi, tutto accompagnato da buona musica e tanto divertimento. Per partecipare all'evento è necessario iscriversi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/192752526997