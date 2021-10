Appena lo 0,2 percento dei test è risultato positivo nelle ultime 24 ore

Numeri minimi quelli pubblicati oggi dal bollettino regionale sul Covid 19. Sono infatti solo 42 i nuovi casi emersi dai 14.769 test effettuati. Pari allo 0,2 percento dei test. Con due province, quelle della Bat e di Brindisi, che non riportano contagi, e con il tarantino che registra un solo nuovo caso. Nella provincia di Bari i contagiati nelle ultime ore sono 15, nel foggiano 14 e nel leccese 12. Non si registrano decessi. In discesa anche il numero degli attualmente positivi, che si attesta a 2.123 (-36), così come scende il numero dei ricoverati in ospedale dove ad aver bisogno di cure nei reparti medici sono 129 (-5) e nelle terapie intensive 18, stesso numero di ieri. Sono 78 le guarigioni riportate nelle ultime 24 ore.