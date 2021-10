Dati stabili quelli forniti dalla Regione sull’andamento del Covid

Sono 16.031 i tamponi somministrati nelle ultime ore. Da questi sono emersi 66 casi, pari allo 0,4 percento dei test. I nuovi contagi registrati sono 18 nella provincia di Bari, 5 nella Bat, 1 nel brindisino, 13 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce e 6 nel tarantino. Altri 3 casi sono suddivisi tra residenti fuori regione (2) e contagiati la cui provincia di residenza non è nota (1). Si registra un altro decesso, mentre il numero degli attualmente positivi scende a 2.159 (-11 rispetto a ieri). Rimane invariato il numero dei ricoverati in area non critica degli ospedali pugliesi (134), così come non cambia il numero dei ricoverati in terapia intensiva (18). Sono invece in 76 coloro i quali sono risultati guariti dall’infezione da coronavirus.