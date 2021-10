Restano 3 i casi positivi da coronavirus a Giovinazzo

Rimangono in 3 a essere positivi al Covid 19 a Giovinazzo. Il dato è riferito al 13 ottobre, giorno in cui si è aggiunto un nuovo caso, mentre un contagiato veniva dichiarato guarito. Il nuovo caso è riferito a un minore compreso nella fascia d’età tra 0 e 9 anni, secondo quanto riportato dal bollettino diffuso attraverso il sito internet ufficiale del Comune. La fascia d’età non è compresa tra quelle vaccinabili. Si è anche diffusa la voce, nei giorni scorsi, di un possibile caso all’interno del corpo docente del Liceo Spinelli. Evidentemente chi è stato colpito dal virus non risiede a Giovinazzo. Ma sempre alle notizie diffuse, almeno due classi dell’istituto scolastico sarebbero in quarantena fiduciaria.